منتخبات ضمنت التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب

ياسر رشاد - القاهرة - باسدال الستار مساء الثلاثاء على مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الافريقية 2025 والتي ستقام في شهر ديسمبر 2025 في المملكة المغربية نجحت ثمانية منتخبات أفريقية في التأهل رسميا إلى النهائيات بخلاف منتخب المغرب الدولة المنظمة بشكل مبكر بعدما نجحت في حسم الحصول على احد المركزين الأول أو الثاني في المجموعات الاثني عشر للتصفيات التي ستختتم في نوفمبر المقبل .

في المجموعة الثالثة ضمن منتخب مصر التأهل بعدما تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة جامعا ١٢ نقطة من مبارياته الاربعة بينما سيكون الصراع مفتوحا بين المنتخبات الثلاث الأخرى بتسوانا و الراس الأخضر و موريتانيا لحجز البطاقة الثانية عن المجموعة وان كان الأقرب منتخب بتسوانا الذي يستطيع حسم تأهله حال فوزه في المباراة التي سيستضيف فيها منتخب موريتانيا في الجولة الخامسة.

ثاني المنتخبات التي ضمنت التأهل الجزائر عن المجموعة الخامسة بعدما جمع ١٢ نقطة من أربعة انتصارات متتالية ليتصدر المجموعة واقترب منتخب غينيا الأستوائية من حسم البطاقة الثانية بعدما رفع رصيده الى ٧ نقاط في مقابل نقطتين فقط لمنتخب توجو .

ثالث المنتخبات هو منتخب أنجولا الذي حقق ايضا العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الاربعة كما اقترب منتخب السودان في نفس المجموعة من التأهل بشكل رسمي في حالة حصوله على نقطة واحدة في مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة بعد فوزه الهام على منتخب غانا في بني غازي بهدفين مقابل لاشىء .

منتخب كوت ديفوار ضمن التأهل عن المجموعة السابعة حيث نجح في تصدر المجموعة برصيد تسع نقاط بينما حصد منتخب زامبيا ٧ نقاط وينتظر صراعا مع منتخب سيراليون صاحب المركز الثالث على البطاقة الثانية.

منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن التأهل بشكل رسمي بحصد ١٢ نقطة في صدارة المجموعة الثامنة بينما ضمن منتخب الكاميرون التأهل عن المجموعة العاشرة بعدما ابتعد في صدارة المجموعة برصيد ١٠ نقاط .

منتخب اوغندا ضمن هو الاخر الظهور مجددا في كأس الأمم الافريقية بعدما تصدر المجموعة الحادية عشرة برصيد ١٠ نقاط وبفارق ست نقاط عن صاحب المركز الثالث منتخب الكونغو .

اما اخر المنتخبات التي ضمنت التأهل فهما منتخبي بوركينا فاسو والسنغال اللذين تصدر سويا المجموعة الثانية عشرة برصيد ١٠ نقاط ضمنا بهم حسم بطاقتي التأهل عن المجموعة وهي المجموعة الوحيدة التي تم التعرف على المنتخبين المتأهلين منها .