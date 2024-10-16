شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

تخوض فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا مباريات كأس السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

تصل فرق الأهلي وبيراميدز والزمالك إلى دولة الإمارات غداً الخميس، حيث تقام الجمعة التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية السبت المقبل استعداداً لخوض مباراتي نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي تحتضنه مدينة أبو ظبي، بينما سبقهم فريق سيراميكا الذي يتواجد في الإمارات منذ فترة.

ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس السوبر المصري

تقام مباراة الزمالك مع بيراميدز في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا فى كأس السوبر المصري

فيما تقام مباراة الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر على استاد محمد بن زايد.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري

تنقل مباريات كأس السوبر المصري على قنوات، أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.

ويخوض فريق الزمالك بطولة السوبر بعد الحصول على الكارت الذهبي، بينما يشارك بيراميدز في البطولة بعد التتويج بكأس مصر، بينما يلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.