شكرا لقرائتكم خبر عن بيع نهائى وليست إعارة.. تفاصيل تعاقد ريال بيتيس مع عمر معوض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من عمر سيد معوض لاعب فريق الشباب بـ النادي الأهلي مواليد 2005 تفاصيل مفاوضات نادي ريال بيتيس الإسباني مع مسئولي القلعة الحمراء، بشأن التعاقد مع اللاعب بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

أكد المصدر في تصريحات خاصة أن عمر معوض سينضم إلى ريال بيتيس على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة بعد إتمام التعاقد مع إدارة النادي الأهلي التى تملك حقوق بيع اللاعب الشاب على كل التفاصيل، فيما يخص القيمة المالية وبنود العقد، لاسيما مع وجود قناعة لدى مسئولى النادي الإسبانى بإمكانيات لاعب الأهلى السابق.

وأعلنت الشركة المسئولة عن تسويق عمر معوض عبر حسابها على إنستجرام فيديو وكواليس توقيع لاعب الأهلي على عقود انتقاله إلى نادي ريال بيتيس ولحظة توقيع العقود.

وسبق وخضع عمر معوض لفترة معايشة في ناد ريال بيتيس الذي قرر أن يقوم بشراء اللاعب، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لتتعطل الصفقة بشكل مؤقت.

وبعد تعافي عمر معوض من إصابة الصليبي عادت المفاوضات بين الطرفين، حيث توصل الطرفين إلى شراء اللاعب على سبيل البيع النهائي.