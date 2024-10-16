شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر تعديل لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة المصرية الوقائع المصرية قرار الموافقة على تعديلات بعض مواد لائحة النظام الاساسى للاتحاد المصرى للكونغ فو بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد والتي انعقدت بتاريخ 22 يونيو من العام الجارى

المواد التي تم تعديلها هي المواد رقم 1 و 2 و 3 والخاصة بالبطولات ونظام الاشتراك بها، وشروط المشاركة فيها وكذلك المستويات التي يحققها اللاعبون فيها، بالاضافة إلى شروط العضوية والترشح والعضويات المنتسبة والعاملة وتصنيف الهيئات أيضا.

كما تم تعديل المادة رقم 5 الخاصة بالبت في طلب الانضمام خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، والمادة رقم 7 الخاصة بشروط المندوب الذى يمثل الهيئة عضو الجمعية العمومية

وفيما يخص المادة 8 وهى الخاصة بالهيئات التى لها حق الحضور اجتماع لتحديد اسم مندوبها.

وفى المادة 9 ان تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماع عادى مرة كل عام في اليوم الذى يحدده المجلس وكذلك توجيه الدعوة خلال الأربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية

وتم تعديل المادة رقم 10 أيضا والخاصة باختصاص الجمعية العمومية العادية، والمادة 11 الخاصة بنسبة الحضور و اكتمال النصاب من عدمه

كما تم تعديل الواد رقم 13 و 14 و و 21 و 24 و 25و 28 و و 32 و33و 34زو 35 و 36 و 38 و 39 و 44 و 45 و 46 و 49 و 51 و 54 و 61 و 62 و و 63 و 64 و 65 و 67 و 68 و 70 و 69 و 71

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