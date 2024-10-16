شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطمئن على خالد صبحي بعد إصابته مع المنتخب في مواجهة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

حرص علي ماهر المدير الفني للنادي المصري والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، على التواصل مع اللاعب خالد صبحي مدافع الفريق البورسعيدي والمنتخب، الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مواجهة موريتانيا، وكذلك يتابع الدكتور محمود الشحات لحظة بلحظة مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الفحوصات الطبية المبدئية التي خضع لها اللاعب والتي أكدت أن الإصابة على مستوى السمانة.

خالد صبحي يخضع لفحوصات طبية

ويخضع اليوم الأربعاء، خالد صبحي مدافع النادي المصري والمنتخب الوطني، لفحوصات طبية عقب عودته إلى القاهرة، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

خالد صبحي يتعرض للإصابة فى السمانة

وأوضح الدكتور محمد أبو العلا أن الفحوصات الطبية المبدئية التي خضع اللاعب أثبتت إصابته على مستوى السمانة، ويخضع اللاعب خلال الساعات القادمة لفحوصات باستخدام الأشعة التشخيصية لتحديد مدى الإصابة وبالتالي تحديد البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب.

من جهته أكد الدكتور محمود الشحات أنه أجرى اتصالًا كذلك باللاعب خالد صبحي للاطمئنان على حالته والشد من أزره ، مشيرًا أن اللاعب سيبدأ فورًا في برنامجه التأهيلي المكثف قبل انضمامه خلال الأيام القليلة المقبلة لمعسكر المصري بالمملكة المغربية.