شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعقد جلسة مع مدرب الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

عقد حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادى الزمالك جلسة مع عادل حسين المدير الفني لفريق الكرة النسائية بالنادى، بمقر النادى بميت عقبة.

وحضر الجلسة بدر حامد رئيس قطاع الناشئين و الاكاديميات بالزمالك، وحسين السيد عض مجلس إدارة النادى والمسئول عن ملف قطاع الناشئين.

وشهدت الجلسة تهنئة عادل حسين على الفوز في مباراته السابقة أمام زد بدورى الكرة النسائية، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب الفريق المنافس.

قام لبيب بإبلاغ المدير الفني أن النادى لن يدخر جهدا لتوفير كافة متطلبات الفريق خلال الفترة المقبلة للمنافسة على البطولات والألقاب.