شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عاشور نائبًا لرئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت فعاليات الانتخابات الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة للدورة المقبلة من 2024 وحتى 2028 وذلك على هامش البطولة الأفريقية المقامة حاليا في إثيوبيا.

وشهدت الانتخابات حصول معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري على منصب نائب الرئيس لشؤون الإدارة وذلك بعد حصوله على 80% من الأصوات.

وحصل عاشور على أعلى الأصوات من بين كل المرشحين بواقع 32 صوتًا في الانتخابات متفوقًا على الجزائري شريف دركاوي الذي حصل على 8 أصوات فقط ليفوز عاشور بنتيجة 80% مقابل 20%.

وبذلك تكون قائمة نواب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الفترة ما بين 2024 وحتى 2028 كالآتي:

-معتز عاشور من مصر نائبا بالشؤون الإدارية بـ 32 صوتًا.

-هاجيرا كاجي من جنوب أفريقيا نائبة بالشؤون المالية بـ 20 صوتًا.

-ماوكو أفادزوني من غانا نائبًا بالشؤون الدعائية بـ 22 صوتًا.

-تسفاي بيزاتي من إثيوبيا نائبًا بالشؤون الإعلامية بـ 29 صوتًا.

كما شهدت الانتخابات فوز وحيد أوشودي النيجيري بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي بالتزكية ليكون خليفًا للمصري خالد الصالحي الذي سيتواجد ضمن الـ8 مستشارين للاتحاد الدولي من الاتحاد الأفريقي.