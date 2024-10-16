شكرا لقرائتكم خبر عن مشهور والعطار يتفقدان ملعب كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء محمد حلمى مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد ووليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، الملعب المقرر استضافته منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية والتى تقام بالغردقة فى الفترة من 19 إلى 26 من أكتوبر الجارى.



مشهور والعطار يتفقدان الملاعب

والتقى مشهور والعطار بمسئولى الشركة المتحدة للوقوف على آخر المستجدات، وترتيب بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة، كما تفقد الملعب الفرعى المخصص لتدريبات المنتخبات المشاركة فى البطولة.



ملاعب أمم أفريقيا لكرة الشاطئية

ووقع منتخب مصر للكرة الشاطئية فى المجموعة الأولى فى بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية التى ستقام فى مصر، بينما وقعت السنغال فى المجموعة الثانية، وجاء تصنيف المنتخبات كالتالى.. التصنيف الأول: المغرب وموزمبيق، التصنيف الثانى: تنزانيا ومالاوى، التصنيف الثالث: غانا وموريتانيا.



العطار

وجاءت المجموعة الأولى: مصر، المغرب، تنزانيا، غانا، بينما جاءت المجموعة الثانية :السنغال، موزمبيق، مالاوي، موريتانيا.

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد أبو سريع مدرباً عاما، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي، عباس حسانين المدلك، وائل طلال المنسق الإعلامي، مؤمن نبوى مدير إدارى وإسلام شاكر مسئول المهمات.