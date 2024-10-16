شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الإسماعيلى تصل قطر لإقامة معسكر خارجى استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، قطر لإقامة معسكر خارجى استعداداً للموسم الجديد، ويأتى سفر بعثة الدراويش اليوم بعد تأجيل السفر 24 ساعة، حيث تقرر السفر اليوم بدلاً من أمس لأسباب إدارية.

ويستمر معسكر الإسماعيلى فى قطر لمدة أسبوع يخوض خلالها مباراتين وديتين إحداهما مع السد القطرى لتجهيز لاعبيه لانطلاق الدورى الجديد، وكلف مجلس الإسماعيلى عماد سليمان برئاسة بعثة الدراويش فى معسكر قطر المقرر خوضه استعداداً للموسم الجديد.



جهاز الإسماعيلى فى مطار الدوحة

ويحرص الجهاز الفنى للأسماعيلى، بقيادة حمد إبراهيم، على مواجهة خوض عدة وديات بمستويات مختلفة، للوقوف على مستوى لاعبى الدراويش بشكل أكبر، استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد ويسبق ودية فاقوس، مران صباحى للفريق رغبة من الجهاز الفنى فى رفع اللياقة البدنية للاعبين.

وقاد حمد إبراهيم نادى الإسماعيلى فى الولاية الأولى خلال 6 مباريات فى الدورى الممتاز، استطاع الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراتين ليحصد 8 نقاط من أصل 18 نقطة ممكنة، وسجل الإسماعيلى تحت قيادته 6 أهداف واستقبل أيضا 6 أهداف.