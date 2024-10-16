شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يتألق فى حراسة مرمى بيراميدز بمعسكر تركيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، في مركز حراسة المرمى خلال تدريبات الفريق السماوى التي خاضها في معسكر الإعداد المغلق الذي اقيم في تركيا وتخلله مواجهتين وديتين.

ونشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز على فيس بوك مقطع فيديو لرمضان صبحي خلال تصديه ببراعة لتسديدة زميله بالفريق، لينال رمضان إعجاب وتشجيع جميع زملائه بالفريق.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء، الماضيين بعد ختام معسكر الإعداد في تركيا، بلقاء كونيا سبور وديا.

وقرر الجهاز الفني العودة للتدريبات اليوم الأربعاء، بملعب النادي، على أن يختتم بيراميدز تدريباته بالقاهرة مساء الخميس، ويسافر في التاسعة مساء بعد التدريب مباشرة، إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة لخوض مباريات السوبر المصري.

وتقرر أن يخوض بيراميدز أول تدريباته في أبوظبي يوم الجمعة بأحد الملاعب المخصصة لفرق البطولة، قبل أن يختتم تدريباته على استاد آل نهيان مساء السبت، وهو الملعب الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الزمالك في نصف النهائي، عصر الأحد.