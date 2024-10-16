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عمرو مصيلحى يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة اتحاد السلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 03:06 م

تقدم عمرو مصيلحى نائب رئيس اتحاد السلة بأوراق ترشحه على منصب الرئاسة في انتخابات الاتحاد لدورة انتخابية جديدة، من 2024 وحتى 2028.

وحرص عمرو مصيلحى على تقديم كافة الأوراق المطلوبة بشكل رسمي وذلك بعد استيفاء كافة الشروط من أجل خوض الانتخابات المقبلة.

وتضم قائمة مصيلحى في الانتخابات حتى الان كلا من عمرو مصيلحى رئيسا، ومعه هانى عبد المنعم، طارق سعيد، أحمد الشرقاوى، إيهاب محسن، بالإضافة إلى سامر سيف، على أن يعلن مصيلحى عن قائمته كاملة عقب غلق باب الترشيح.

وقرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة فتح باب الترشح لانتخابات الجمعية العمومية يوم الأحد المقبل أمام الراغبين في الترشح للانتخابات التي ستقام يوم 15 نوفمبر القادم.

مصيلحى وقائمته
مصيلحى وقائمته

 

طارق سعيد
طارق سعيد

 

عمرو مصيلحى
عمرو مصيلحى

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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