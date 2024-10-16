شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصيلحى يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة اتحاد السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم عمرو مصيلحى نائب رئيس اتحاد السلة بأوراق ترشحه على منصب الرئاسة في انتخابات الاتحاد لدورة انتخابية جديدة، من 2024 وحتى 2028.

وحرص عمرو مصيلحى على تقديم كافة الأوراق المطلوبة بشكل رسمي وذلك بعد استيفاء كافة الشروط من أجل خوض الانتخابات المقبلة.

وتضم قائمة مصيلحى في الانتخابات حتى الان كلا من عمرو مصيلحى رئيسا، ومعه هانى عبد المنعم، طارق سعيد، أحمد الشرقاوى، إيهاب محسن، بالإضافة إلى سامر سيف، على أن يعلن مصيلحى عن قائمته كاملة عقب غلق باب الترشيح.

وقرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة فتح باب الترشح لانتخابات الجمعية العمومية يوم الأحد المقبل أمام الراغبين في الترشح للانتخابات التي ستقام يوم 15 نوفمبر القادم.



مصيلحى وقائمته



طارق سعيد