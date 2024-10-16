شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16- 10 – 2024 فى مقدمتها، انتقال عمر سيد معوض لاعب الأهلي الشاب إلى ريال بيتيس الإسباني، وتحديد موعد عودة ثنائي الزمالك الأجنبي، سيف الجزيري وعمر فرج.

بيع نهائى وليست إعارة.. تفاصيل تعاقد ريال بيتيس مع عمر معوض.. فيديو

كشف مصدر مقرب من عمر سيد معوض لاعب فريق الشباب بـ النادي الأهلي مواليد 2005 تفاصيل مفاوضات نادي ريال بيتيس الإسباني مع مسئولي القلعة الحمراء، بشأن التعاقد مع اللاعب بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

نيدفيد وأبو الخير مرشحان لزد ضمن صفقة انتقال زيكو والبانوبي للأهلي

دخل الثنائي كريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير لاعبي النادي الأهلي ضمن الأسماء المرشحة للانتقال إلى نادي زد ضمن الصفقة التبادلية التي بموجبها قد ينضم ثنائي الأخير، مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي إلى القلعة الحمراء.

الزمالك يصرف مكافأة حصد السوبر الأفريقى قبل السفر للإمارات

قام مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، بتسليم لاعبى الفريق مكافأة الفوز بالسوبر الأفريقي التى توج بها الفريق على حساب الأهلى باللقاء الذى أقيم بالسعودية.

عودة الجزيرى وعمر فرج إلى القاهرة اليوم للسفر مع الزمالك للإمارات غدا

يصل التونسي سيف الدين الجزيري والفلسطيني عمر فرج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من التواجد مع منتخبات بلادهما خلال فترة التوقف الدولي.

حسين لبيب يؤازر لاعبى الزمالك فى المران الأخير قبل السفر للإمارات

حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورامي نصوحي عضو المجلس على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وليد العطار: لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة تمنع الترشح بصفة منفردة في الانتخابات

عبر وليد العطار المدير التنفيذى للإتحاد المصرى لكرة القدم عن سعادته بتأهل منتخب مصر الى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية متمنيا استمرار تحقيق النتائج الإيجابية بسبب الوصول بالعلامة الكاملة وهناك أيضا شيئا ايجابيا آخر وهو الاستعانة ببعض المواهب الجيدة مثل إبراهيم عادل وبعض لاعبي المنتخب الأولمبي السابق.

الأهلي يستقر على تعديل وتمديد عقد كوكا لمدة 4 سنوات قادمة

استقر مسئولو النادي الأهلي على تعديل وتمديد عقد أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق، خلال الفترة القادمة، بعدما بات اللاعب من العناصر المهمة في صفوف الأهلي ومنتخب مصر في الفترة الأخيرة.