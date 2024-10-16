شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض بعد الصلح مع حازم إمام: الدنيا مش مستاهلة زعل والعشرة أقوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر سيد معوض نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، صورة تجمعه مع حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة، أثناء مباراة بادل، بعد الصلح بينهما بعد فترة من الخصام.

وكتب سيد معوض عبر حسابه على "إنستجرام" تعليقا على هذه الصورة: "الدنيا مش مستاهلة زعل من بعض والعشرة أقوى وأهم من كل حاجة".

من جانب آخر، كشف مصدر مقرب من عمر سيد معوض لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2005 تفاصيل مفاوضات نادي ريال بيتيس الإسباني مع مسئولي القلعة الحمراء، بشأن التعاقد مع اللاعب بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

أكد المصدر في تصريحات خاصة أن عمر معوض سينضم إلى ريال بيتيس على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة بعد إتمام التعاقد مع إدارة النادي الأهلي التى تملك حقوق بيع اللاعب الشاب على كل التفاصيل، فيما يخص القيمة المالية وبنود العقد، لاسيما مع وجود قناعة لدى مسئولى النادي الإسبانى بإمكانيات لاعب الأهلى السابق.

وأعلنت الشركة المسئولة عن تسويق عمر معوض عبر حسابها على إنستجرام فيديو وكواليس توقيع لاعب الأهلي على عقود انتقاله إلى نادي ريال بيتيس ولحظة توقيع العقود.