شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يتصدر هدافى المنتخب مع حسام حسن برصيد 5 أهداف وصلاح وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطرى، قائمة هدافى المنتخب برصيد 5 أهداف، في عهد حسام حسن المدير الفني للمنتخب بعد التأهل لـ كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على موريتانيا بهدف نظيف.

تريزيجيه هداف المنتخب

واعتلى محمود حسن تريزيجيه صدارة قائمة هدافى المنتخب فى عهد حسام حسن حتى الآن، بعدما نجح فى هز الشباك 5 مرات متفوقا على محمد صلاح الذى جاء فى الوصافة برصيد 3 أهداف.

ونجح 8 لاعبين في تسجيل الأهداف منذ تولى حسام حسن مهمة منتخب مصر، بعدما خاض 8 مباريات حتى الآن 6 منها بشكل رسمي بالإضافة إلى مباراتين وديتين، افتتح الأهداف مصطفى محمد، بينما سجل إبراهيم عادل آخر أهداف المنتخب.

وجاءت قائمة هدافى المنتخب مع حسام حسن

محمود حسن تريزيجيه 5 أهداف

محمد صلاح 3 أهداف

رامى ربيعة هدفين

إبراهيم عادل هدفين

مصطفى محمد هدف

محمد عبد المنعم هدف

عمر مرموش هدف

مصطفى فتحى هدف