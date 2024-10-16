شكرا لقرائتكم خبر عن عمر معوض لاعب الأهلى يقترب من الانضمام لصفوف ريال بيتيس الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

ترددت أنباء قوية عن اقتراب عمر سيد معوض لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2005 من الانتقال إلى نادي ريال بيتيس الإسباني بدءا من يناير المقبل.

وكان عمر معوض قريبا من الانضمام إلى ريال بيتيس في وقت سابق، قبل أن يتعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ويغيب قرابة 9 شهور عن الملاعب، فيما تمسك النادي الإسباني بضم اللاعب عقب تعافيه من الإصابة.

بعيدا عما سبق، تضم قائمة الأهلي المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المصري 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة على ملعب التتش قبل التحرك إلى مطار القاهرة حيث تقرر الاكتفاء بخوض المران مرتين فقط في الإمارات استعداداً للسوبر المصري .