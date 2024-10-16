شكرا لقرائتكم خبر عن شريف القماطي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد التجديف والان مع تفاصيل الخبر

تقدم اللواء شريف القماطي نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، رسميًا بأوراق ترشحه على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة خلال الدورة من 2024 حتى 2028.

وحرص اللواء شريف القماطي وقائمته على تقديم كل الأوراق المطلوبة بشكل رسمي، وذلك بعد استيفاء كل الشروط من أجل خوض الانتخابات المقبلة.

واستقر اللواء شريف القماطي، على القائمة الخاصة به التي ستخوض الانتخابات، وجاءت كالتالي:

الرئيس: شريف القماطي

الأعضاء: العميد محمد سلامة، المهندس إبراهيم عادل، مصطفى عبد الجواد، المهندس حاتم قنديل، إيهاب زارع، سيف نجم، أحمد حمادي، رانيه علوان.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، فتح باب الترشح اليوم الأربعاء، لانتخابات الاتحاد للدورة القادمة 2024-2028، ومن المقرر أن يستمر لمدة سبعة أيام، على أن تقام الانتخابات يوم 29 نوفمبر المقبل.

وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد التجديف حضور 12 هيئة لها حق التصويت، وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري، للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

جدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات والهيئات الرياضية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.