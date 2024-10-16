شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يجهز حسين السيد لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، برنامجا لتجهيز حسين السيد الوافد الجديد من المصرى من أجل تجهيزه لمواجهة الأهلي في السوبر المحلى المقرر لها 20 أكتوبر الجارى في الإمارات.

وانضم حسين السيد لنادى سيراميكا في صفقة انتقال حر بعد الرحيل عن المصرى البورسعيدى بالتراضى، ليدعم الجبهة اليسرى للفريق في الموسم الجديد.

وحرص أيمن الرمادى على وضع برنامج خاص لحسين السيد من أجل تجهيز اللاعب بدنيا وفنيا للدفع به بشكل رسمي في تشكيل الفريق أمام الأهلى، خاصة في ظل عدم جاهزية محمد شكرى الذى يواصل التأهيل من إصابة الرباط الصليبى.

وتعاقد سيراميكا مع محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة، والثلاثى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى ومحمد عصام من ديروط، وأحمد أشرف وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلى، محمد أبو العمايم من إنبى، والمهاجم الغانى عمر عبد الرؤوف والجناح الأوغندي عباس كيوني، واستعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسموحة، وزلاكا وفخرى لاكاى وإسلام عيسى وعبد الله مجدي من بيراميدز، وحسين السيد من المصرى.