أبطال العالم للخماسي الحديث في ضيافة الأوليمبي

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الكابتن ناصر الشاذلي رئيس النادي الأوليمبي ابطال النادى الحاصلين علي ميداليات خلال المشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث ، في حضور المحاسب حسن مفيد امين الصندوق والسادة أعضاء المجلس العميد هشام حمدي و الكيميائي ايهاب الكأس واحمد سعيد قطب ، ودكتور حسين عبد السلام ، مستشار المجلس لالعاب الماء .

حيث تم تكريم كل من البطل يوسف اشرف قمر الدوله لحصوله على المركز الاول والميدالية الذهبية فرق بياثل والمركز الخامس تتابع مختلط و البطلة مريم على مسلم احمد لحصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية فرق بياثل والمركز الخامس تتابع مختلط .

وكذلك البطلة جويرية محمد سعد لحصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية فرق بياثل .

والبطلة شهد يسري محمد حسن لحصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية فرق بياثل والمركز السادس في تتابع مختلط و البطل شادي عصام محمود حنفي لحصوله على المركز السادس في تتابع المختلط .

وأكد الكابتن ناصر الشاذلي على استمرار دعم مجلس الادارة لابطال النادي في جميع الالعاب خاصة وان تاريخ النادي الاوليمبي حافل بالميداليات الدولية بمختلف الالعاب مشيرا الي ان هولاء الابطال حققوا تلك الميداليات رغم ندرة الامكانيات التي تشهدها كافة الاندية وليس الاوليمبي فحسب

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