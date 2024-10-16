منتخبات بلا هزيمة تأهلت لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025

ياسر رشاد - القاهرة - استطاعت 5 منتخبات أفريقية منذ انطلاق تصفيات أمم أفريقيا 2025 في الحفاظ على سجلها خالي من الهزائم بالاضافة الى التعادل خلال أول 4 جولات من تصفيات كأس أمم افريقيا 2025 بالمغرب.

ونجح منتخبات مصر والمغرب والكونغو الديمقراطية وأنجولا والجزائر في تحقيق العلامة الكاملة والفوز بجميع مبارياتها لتحسم التأهل للكان بدون أي هزيمة.

وتصدر جيني كاتامو لاعب منتخب موزمبيق جدول ترتيب هدافي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد انتهاء الجولة الرابعة.

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن إلى القاهرة قادمة من موريتانيا، بعد خوض مباراة الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥، حيث فاز المنتخب المصري بهدف ليحسم تأهله رسميا لبطولة الأمم، وتصدر مجموعته برصيد ١٢ نقاط جمعهم من الفوز في ٤ مباريات متتالية أمام كاب فيردي و بتسوانا ومباراتي موريتانيا.

ترأس بعثة منتخب مصر في موريتانيا الأستاذ محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

أنهى مسئولو العلاقات العامة باتحاد الكرة ممثلة في شعبان بسطاوي وشريف عبد العزيز جميع إجراءات وصول واستقبال البعثة وإنهاء الإجراءات.