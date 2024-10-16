شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على تعديل وتمديد عقد كوكا لمدة 4 سنوات قادمة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على تعديل وتمديد عقد أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق، خلال الفترة القادمة، بعدما بات اللاعب من العناصر المهمة في صفوف الأهلي ومنتخب مصر في الفترة الأخيرة.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في تمديد عقد كوكا لمدة 4 سنوات قادمة مع رفع القيمة المالية في عقده، بما يتناسب مع جهود اللاعب الذي بات من العناصر المؤثرة في صفوف الفريق الأحمر.

على جانب آخر، تضم قائمة الأهلي المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المصري 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة على ملعب التتش قبل التحرك إلى مطار القاهرة حيث تقرر الاكتفاء بخوض المران مرتين فقط في الإمارات استعداداً للسوبر المصري .