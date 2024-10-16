شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يحقق 16 ميدالية ببطولتى كأس الرئيس ومابولا المفتوحة بغينيا الاستوائية والان مع تفاصيل الخبر

انهي منتخب مصر للتايكوندو مشاركته فى بطولتى كأس الرئيس وبطولة مالابو المفتوحة فئة G2 استضافتهم غينيا الاستوائية مابين الفترة من 12 وحتى 16 اكتوبر الجاري.

واستطاع منتخب التايكوندو فى حصد 16 ميدالية متنوعة فى البطولتين حيث حقق المنتخب 8 ميداليات فى بطولة كأس الرئيس عن طريق ذهبيات ملك عرابي وليلي شريف ومعتز بالله عصام بالاضافة إلى فضيتين لآيه شحاتة ومحمد عبده وثلاثة برونزيات عن طريق يحيي حسن وشهد سامي ورامي عيسى.

وحقق المنتخب 8 ميداليات فى بطولة مالابو المفتوحة بواقع 4 ميداليات ذهبية عن طريق ليلي شريف وآيه شحاتة وعمر السرسي ومعتز بالله عاصم بالإضافة إلى ثلاث فضيات كانت من نصيب يحيي حسن وملك عرابي ورامي عيسي وبرونزية وحيده عن طريق شهد سامي.