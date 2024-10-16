شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق على يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة اتحاد الجودو والان مع تفاصيل الخبر

تقدم مرزوق على رئيس الاتحاد المصري للجودو، بأوراق ترشحه على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة والمقرر لها يوم 22 نوفمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وتقدم معه على مناصب العضوية، اللواء طارق عز الدين والنائب حسام عوض الله والدكتور أحمد صبرة والعميد عمر مكرم وفوزي الهلباوي وهشام الجمل.

من جانبه، قال مرزوق علي فى تصريحات صحفية، أنه يسعى لاستكمال مشروعه الذي بدأه في اتحاد الجودو، والوصول بالمنتخبات الوطنية إلى منصات التتويج العالمية والأولمبية، فضلا عن تطوير كافة عناصر اللعبة والهيكل الإداري للاتحاد المصري.

وأوضح مرزوق، أن الجودو المصري شهد تحقيق نتائج غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة أبرزها السيطرة على عرش قارة أفريقيا على مستوى جميع المراحل العمرية، وحصد ميداليات عالمية أحدثها برونزية صفا سليمان في بطولة العالم للشباب.