شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لانتخابات اللجنة البارالمبية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تفتح اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اليوم الأربعاء، باب الترشح لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية للدورة المقبلة 2024/2028.

ومن المقرر أن سيتم فتح باب الترشح للانتخابات بدءا من اليوم وحتى يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الثالثة مساءً على مدار الأسبوع.

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع الجمعية العمومية، وانتخاب مجلس إدارة اللجنة يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وتضم أعضاء الجمعية العمومية للجنة البارالمبية 14 هيئة: مقسمة الى 10 أولمبية و 4 بارالمبية، وهى كالتالى ..

الاتحاد المصري لتنس الطاولة، الاتحاد المصري للتنس، الاتحاد المصري للترايثلون، الاتحاد المصري القوس والسهم، الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، الاتحاد المصري للريشة الطائرة، الاتحاد المصري للتايكوندو، الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، الاتحاد المصري للدراجات، الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، الاتحاد المصري للرياضات لاعبي الشلل الدماغي، الاتحاد المصري للتجديف، الاتحاد المصري للكانوي والكياك، الاتحاد المصري للفروسية.

وتضم لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس إدارة اللجنة، المهندس عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة رئيسًا، وعضوية كل من: أدهم محمد أحمد مدير إدارة الاتحادات والأندية، عطية محمد مختار مدير الإدارة المالية، شادية محمد عبدالرازق رئيس قسم الحسابات

