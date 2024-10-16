شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس تعديل وتمديد عقد مروان عطية بعد مباراة العين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو النادي الأهلي تعديل وتمديد عقد مروان عطية لاعب وسط الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة، حيث يرغب مسئولي النادي الأهلي رفع القيمة المالية في قيمة عقد مسمار خط الوسط، تقديرا لجهوده في الفترة الماضية، بعدما أصبح أحد الركائز الأساسية في صفوف الأهلي منذ الانضمام إليه في يناير 2023.

وانضم مروان عطية إلى الأهلي من الاتحاد السكندري في الانتقالات الشتوية يناير 2023 قاما من الاتحاد السكندري، ومنذ ذلك الوقت يشارك بصفة أساسية مع صفوف الفريق الأحمر، وبات من أهم اللاعبين في تشكيلة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بخلاف أنه صعب أساسيا في منتخب مصر أيضا.

وينتظر مسئولو النادي الانتهاء من مباريات كأس السوبر المصري وخوض مباراة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري في بطولة الانتركونتيننتال وبطولة الأفروآسيوية، من أجل التفرغ لحسم ملف تجديد عقود نجوم الفريق الأحمر ومنها مروان عطية الذي يرغب مسئولي النادي في تجديد عقده.

وفي النسخة الجديدة للسوبر المصري يلتقي يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.



وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الامارات غداً الخميس، حيث تقام الجمعة التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية السبت المقبل استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

توج الأهلى بـ14 لقب سوبر مصري في أعوام 2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2012، 2014، 2015، 2017، 2018، 2020، 2021، 2022.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى 4 مرات أعوام 2001، 2002، 2016، 2020.