"الموهبة المصري".. عمر سيد معوض ينضم للدوري الإسباني رسميا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن نادي ريال بيتيس التعاقد بشكل رسمي مع عمر سيد معوض، لاعب فريق الأهلي، بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان عمر سيد معوض تعرض للإصابة، بقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة الماضية، عطلته عن إتمام الانضمام للنادي الإسباني في الموسم الماضي.

وكشف الحساب الرسمي للنادي الإسباني: ريال بيتيس يتمم اتفاقه مع الأهلي المصري لانتقال الموهبة الصاعدة عمر سيد معوض إلى صفوفه

وأكمل: "الموهبة المصرية سينتقل رسمياً إلى الفريق الأندلسي في يناير المقبل".

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