16 ميدالية لمنتخب التايكوندو في 72 ساعة ببطولتي كأس الرئيس ومابولا المفتوحة بغينيا الاستوائية

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى منتخب مصر للتايكوندو مشاركته فى بطولتى كأس الرئيس وبطولة مالابو المفتوحة فئة G2 استضافتهم غينيا الاستوائية ما بين الفترة من 12 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

واستطاع منتخب التايكوندو فى حصد 16 ميدالية متنوعة فى البطولتين حيث حقق المنتخب 8 ميداليات فى بطولة كأس الرئيس عن طريق ذهبيات ملك عرابي وليلي شريف ومعتز بالله عصام بالإضافة إلى فضيتين لايه شحاته ومحمد عبده وثلاثة برونزيات عن طريق يحيي حسن وشهد سامي ورامي عيسى.

وحقق المنتخب أيضا 8 ميداليات فى بطولة مالابو المفتوحة بواقع 4 ميداليات ذهبية عن طريق ليلي شريف وآية شحاتة وعمر السرسي ومعتز بالله عاصم بالإضافة إلى ثلاث فضيات كانت من نصيب يحيي حسن وملك عرابي ورامي عيسي وبرونزية وحيدة عن طريق شهد سامي.