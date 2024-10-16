حرب التصريحات تتوالى.. جدو يرد على مسئول الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد ناجي جدو مدرب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز على تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في رسالة غاضبة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي بتطبيق إكس.

تصريحات محمد ناجى جدو

وكتب جدو على حسابه الشخصي: الكابتن أحمد سليمان طلع امبارح وهاجم بيراميدز وأندية الشركات قال علامات استفهام على بيراميدز عشان مش بيدوهم لاعيبة وإنهم بيشتروا لاعيبه وأنهم بيصرفوا كتير وبيدخلهم فلوس قليلة ومش بيسيبوا لاعيبة تحترف!

وتابع: أولاً بيراميدز أداهم عمر جابر ودونجا وعبدالله السعيد وهما دلوقتي أحسن لاعيبة في الزمالك وهل لو بيراميدز كلم الزمالك إنهم عايزين زيزو مثلا الزمالك هيوافق؟ وما سيبتش زيزو يحترف ليه؟! ثانيا طبييعي إن بيراميدز يشتري لاعيبة ويقوي القايمة زي كل الفرق.

وأضاف : ثالثا ممكن تقولنا يا كابتن احمد الزمالك بيصرف كام و بیدخله كام و هل بيكسبوا فلوس من الكوره اكيد لا، الزمالك دفع أكثر من مليار جنيه غرامات بس !! ف ممكن تقولنا الكرة في الزمالك بتكسب كام !!.

واستكمل : رابعا من أول المجلس نجح في الانتخابات و كل لقاء تليفزيوني من أول الرئيس لأصغر عضو بيتكلم عن رمضان وعایزین رمضان صبحي مع إنه متعاقد مع النادي لمدة 3 سنوات ودي حاجة عمري ما شوفتها في أي حتة في العالم لا في مصر ولا بره مصر، إن مسئولين نادي بيتلكموا عن لاعب في نادي تاني وتعاقدوا ساري لمدة 3 سنوات، بصراحة انتوا اللي عليكم علامات استفهام.

أبرز تصريحات أحمد سليمان

وتحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر شاشة "إم بي سي مصر"، قائلاً :"هناك مشكلة في التعاقدات الداخلية (لو رفعنا سماعة التليفون) على بعض الأندية يكون هناك تشدد ومن بينها بيراميدز".

وأضاف: "بيراميدز علامة استفهام كبيرة في الكرة المصرية، (لاعبين راحت وادفنت هناك)، حتى من الناحية الاقتصادية يتم دفع الكثير من الأموال والدخل ليس بالكبير".

وجاء هذا التعليق ردًا على قيام نادي بيراميدز بالتعاقد مع الجناح النيجيري صديق إيجولا على سبيل الإعارة مقابل رحيل أربعة لاعبين إلى نادي سيراميكا كليوباترا.

وواصل سليمان انتقاده لسياسة بيراميدز الإدارية، قائلاً: "(أول لما أقول السلام عليكم) عند نادي بيراميدز يكون الرد لا".