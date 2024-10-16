الامارات | نجم الزمالك الأعلى قيمة سوقية بين لاعبي "السوبر المصري في الإمارات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلى نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، صدارة القيمة السوقية بقائمة لاعبي الأندية المنافسة على لقب السوبر المصري لكرة القدم، الذي ينطلق في 20 أكتوبر الجاري في الإمارات، ويمتد حتى 24 من الشهر نفسه.

وطبقاً للإحصائيات الأحدث التي كشف عنها موقع "ترانسفير ماركيت" المختص في أرقام وإحصائيات وانتقالات اللاعبين، فإن زيزو يحتل المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية بإجمالي 4 ملايين يورو، متفوقاً بفارق مليون يورو عن لاعبا الأهلي وسام أبو علي، وإمام عاشور الذان بلغت القيمة السوقية لكل منهما 3 مليون يورو، ومن ثم جاء لاعبا ناديي بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا، إبراهيم عادل، وأحمد قدوسي على التوالي بقيمة مليوني يورو لكل منهما.

وعلى صعيد الأندية، بلغت إجمالي القيمة السوقية للأندية الأربعة المنافسة على اللقب 82 مليون يورو، في قائمة تصدرها فريق الأهلي بإجمالي قيمة سوقية للاعبيه بلغت 30.88 مليون يورو، يليه بيراميدز بـ 21.93 مليون يورو، ثم الزمالك ثالثاً بإجمالي 17.10 ميلون يورو، وسيراميكا كليوباترا رابعاً بإجمالي 11.73 مليون يورو.

ويستهل السوبر المصري بمواجهتي الدور نصف النهائي في 20 أكتوبر بلقاء الزمالك وبيراميدز على استاد آل نهيان في ناي الوحدة، فيما يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 24 من الشهر نفسه على استاد آل نهيان، فيما تقام المباراة النهائية في اليوم نفسه على استاد محمد بن زايد.