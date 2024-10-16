شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدربين على قائمة الانتظار في الدورى الموسم المقبل .. شوقى غريب وحلمى طولان أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2024 – 2025 غياب بعض الأسماء الكبرى في عالم التدريب وأنتظارهم تلقى بعض العروض من الأندية المناسبه للعودة الى المستطيل الأخضر.

ويشهد الموسم المقبل اعتماد معظم الأندية على المدرب الوطنى، حيث جاء 14 ناديا من قائمة تضم 18 ناديا على إسناد المهمة لمدرب وطنى و4 أندية قرروا استمرار مدربيهم الأجانب من الموسم الماضى.

ويأتى المدربين على قائمة الانتظار كالتالى:

1 ) شوقى غريب .. المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب.

2 ) مؤمن سليمان .. المدير الفني السابق لفريق الشرطة العراقى.

3 ) عماد النحاس .. المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب.

4 ) حلمى طولان .. المدير الفني السابق لفريق للبنك الاهلى.

5 ) حمزة الجمل .. المدير الفني السابق لفريق النجف العراقى