ابراهيم سعيد نجم الاهلى والزمالك الاسبق يحتفل بعيد ميلاده الـ"44" اليوم

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يحتفل إبراهيم سعيد، نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الاسبق اليوم الاربعاء بعيد ميلاده الـ"44" فهو من مواليد 16 أكتوبر 1979، تألق وبرز كلاعب صاعد فى صفوف الأهلى وبزغ نجمه وحقق العديد من البطولات، ثم استغنى عنه الأهلى موسم 2003/2004، لينتقل للزمالك لمدة موسمين، ثم احترف فى تركيا، ومنه للإسماعيلى موسم 2008/2009، ثم أهلى طرابلس الليبى، ثم الاتحاد السكندرى 2010/2011، قبل أن يحترف فى السويد عام 2013.

وأصبح إبراهيم سعيد أحد اللاعبين القلائل الذى لعب للفرق الثلاثة الأهلى والزمالك والإسماعيلى، أمثال مجدى طلبه، إسلام الشاطر، محمد عبدالله، أحمد حسن كامل، أحمد سمير فرج، وغيرهم.

أول ظهور رسمى لإبراهيم سعيد كان مع الألمانى راينر تسوبيل فى آخر 5 مباريات لنسخة الدورى 97/1998، بعد أن حسم اللقب بعد فوزه على الزمالك، وشارك لأول مرة فى المسابقة أمام السويس بالقاهرة وفاز الأهلى بهدفين دون رد للغانى أحمد فيليكس وحسام حسن.

بينما كان أول ظهور أفريقى رسميا له أمام البن الإثيوبى فى الدور الأول لدورى أبطال أفريقيا في الخامس من أبريل 1998، التى لعبها الأهلى بالاحتياطيين والأشبال تحت قيادة الراحل أحمد ماهر بسبب مشاركة الفريق الأساسى فى كأس النخبة العربية.

خلال مشواره مع الأهلى الذى استمر 7 مواسم، حقق خلالها 3 دوري، بطولتى كأس مصر، بطولة دورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، لعب خلالها 141 مباراة فى جميع المسابقات سجل خلالها 24 هدفا، منها 18 هدفا فى الدورى فى 97 مباراة .

لعب موسمين بقميص الزمالك فى الفترة من 2004 حتى 2006، لعب خلالهما 46 مباراة سجل 4 أهداف.

ووصل إجمالى مشاركاته مع القطبين إلى 187 مباراة عبر 9 مواسم سجل خلالها 28 هدفا، منها 22 هدفا فى الدورى فى 124 مباراة.

انضم للمنتخب الأول عام 2000، واستمر إلى 2008، لعب 53 مباراة دولية، سجل هدفين وساهم مع المنتخب فى لقبى امم 2006،2008 مع حسن شحاتة.