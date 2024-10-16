شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته قبل السفر للإمارات للمشاركة فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الزمالك استعداداته قبل السفر إلى الامارات لخوض مباريات بطولة السوبرالمحلى، والتي تقام في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر، حيث يخوض الفريق أخر تدريباته اليوم على أن يطير الى الامارات غدا الخميس .

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب ، تكليف حسام المندوه برئاسة بعثة الفريق الأول التي ستسافر إلى الإمارات استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى أبو ظبي غدا بناءً على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وتقرر سفر بعثة فريق الزمالك على متن طائرة خاصة في العاشرة صباح غد، بعدما كان من المقرر سفر الفريق في الثانية ظهر نفس اليوم، حيث فضل الجهاز الفني السفر مبكرًا وخوض التدريب الأول للفريق في الإمارات الخميس.