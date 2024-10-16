شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتأهل لنهائى أفريقيا بعد ثنائية بركات فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الاهلى فوزاً على غريمه الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر 2005

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين سجلهما عماد متعب ومحمد بركات بينما سجل للزمالك حازم إمام في اللقاء الذى أقيم في 25 سبتمبر 2005، مما صعب مأمورية الضيوف في المباراة الثانية والتى شهدت العديد من الغيابات مما دفع فاروق جعفر المدير الفني للزمالك وقتها بالدفع بالمعتز بالله اينو كقلب دفاع.

واكتفى الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في الإياب بهدفين نظيفين سجلهما محمد بركات في شباك محمد عبد المنصف أوسة في الشوط الثاني في الدقيقتين 62 ،74، ليتأهل الأهلي للمرة الخامسة لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ويتوج على حساب النجم الساحلي باللقب الرابع.

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: عصام الحضري، عماد النحاس ووائل جمعة وأحمد السيد، إسلام الشاطر، ومحمد شوقي وحسن مصطفى ( حسام عاشور ق46)، والأنجولي جلبرتو، محمد بركات ومحمد أبوتريكة ( سيد عبدالحفيظ ق 82) وعماد متعب (أسامة حسنى ق89).

بينما لعب الزمالك بتشكيل مكون من: محمد عبدالمنصف أوسة، وائل القباني وإبراهيم سعيد ومعتز بالله إينو، سامح يوسف ومحمد عبدالواحد ومحمد أبوالعلا وطارق السيد، الغاني جونيور (حازم إمام الكبير ق68) وعبدالحليم على وجمال حمزة (وليد صلاح عبداللطيف ق61).

وإجمالا توج الاهلى بـ152 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 14 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.