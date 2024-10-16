شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصل على راحة من التدريبات اليوم قبل السوبر الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، ضمن برنامج التحضير لخوض مباريات كأس السوبر المصري، والتي يستهلها بمواجهة سيراميكا يوم الأحد المقبل في الإمارات، على أن يستأنف تدريباته صباح غدا الخميس على ملعب مختار التتش قبل التوجه إلى المطار واستقلال الطائرة التي تقل البعثة الحمراء إلى الإمارات.

واستعد فريق الأهلي لخوض مباريات السوبر جيدا من خلال رفع الحمل البدني وتدرب اللاعبين على أداء بعض الجمل الفنية والخططية في التدريبات الماضية، بخلاف خوض مباراتين وديتين ضمن برنامج التحضير لمباريات كأس السوبر المصري، أولها مع حرس الحدود والثانية "تراي ماتش" بين اللاعبين المتواجدين في تدريبات الفريق الأول مع تدعيمهم ببعض اللاعبين من قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

وفي النسخة الجديدة للسوبر المصري يلتقي يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الامارات غداً الخميس، حيث تقام الجمعة التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية السبت المقبل استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

توج الأهلى بـ14 لقب سوبر مصري في أعوام 2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2012، 2014، 2015، 2017، 2018، 2020، 2021، 2022.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى 4 مرات أعوام 2001، 2002، 2016، 2020.