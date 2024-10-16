جوميز يظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك ويتوعد هؤلاء قبل مواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

فرض البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، حظرا إعلاميا على لاعبي الفريق قبل مواجهة بيراميدز.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، يوم الأحد المقبل، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك، أن جوميز فرض حظرا إعلاميا على جميع اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز، وطالبه بعدم استخدام السوشيال ميديا.

وأضاف المصدر، أن جوميز هدد الذين لا يتبعون التعليمات، بالعقوبات المغلظة، من أجل توفير التركيز لجميع اللاعبين في المواجهة الخامة المقبلة، خاصة وأن الجماهير تنتظر العودة بالبطولة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات غدا الخميس، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري