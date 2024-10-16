شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تعود من موريتانيا بعد انتهاء معسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة منتخب مصر من موريتانيا اليوم الأربعاء، بعد انتهاء معسكر أكتوبر والذى تخلله مواجهتين هامتين أمام المنتخب الموريتاني في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية التي تحتضنها المغرب العام المقبل 2025.



وبدأ معسكر منتخب مصر يوم 6 أكتوبر بقائمة ضمت كل من: " "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".



وتعرض دونجا للإصابة قبل المباراة الأولى واضطر الجهاز الفني لإراحته واستدعى بدلا منه محمود صابر، مع تواجد اللاعب في المعسكر على أمل اللحاق بالمباراة الثانية، ومع عدم تعافى اللاعب خرج من المعسكر قبل السفر لموريتانيا.



وقرر الجهاز الفني للمنتخب قيادة حسام حسن إعفاء محمد صلاح من السفر لموريتانيا بعد تحقيق الفوز الثالث والاقتراب من التأهل لنهائيات الأمم، فيما تم استبعاد مصطفى محمد من المباراة الثانية بسبب الاجهاد.