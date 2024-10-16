شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغادر اليوم إلى قطر لإقامة معسكر خارجي استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تغادر في التاسعة من صباح اليوم ،الأربعاء، بعثة فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم إلى قطر لإقامة معسكر خارجي استعداداً للموسم الجديد ، ويأتي سفر بعثة الدراويش اليوم بعد تأجيل السفر 24 ساعة حيث تقرر السفر اليوم بدلاً من أمس لأسباب إدارية .

ويستمر معسكر الإسماعيلى فى قطر لمدة أسبوع يخوض خلالها مباراتين وديتين إحداهما مع السد القطري لتجهيز لاعبيه لانطلاق الدوري الجديد ، وكلف مجلس الإسماعيلى عماد سليمان برئاسة بعثة الدراويش فى معسكر قطر المقرر خوضه استعداداً للموسم الجديد.

ويبذل مجلس الإسماعيلى جهوداً مكثفة لإقناع عماد سليمان بالعدول عن الاستقالة من منصبه كنائب لرئيس قطاع الكرة ، ويرغب مجلس الاسماعيلى فى إعادة الثنائى على أبو جريشة وعماد سليمان لممارسة مهام عملهم فى النادى بعد تقدمهم بإعتذار عن الاستمرار لظروف خاصة.

وبحرص الجهاز الفني للأسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، على مواجهة خوض عدة وديات بمستويات مختلفة، للوقوف على مستوى لاعبي الدراويش بشكل أكبر، استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد ويسبق ودية فاقوس، مران صباحي للفريق رغبة من الجهاز الفني في رفع اللياقة البدنية للاعبين.

وقاد حمد إبراهيم نادى الإسماعيلى فى الولاية الأولى خلال 6 مباريات فى الدورى الممتاز، استطاع الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراتين ليحصد 8 نقاط من أصل 18 نقطة ممكنة، وسجل الإسماعيلى تحت قيادته 6 أهداف واستقبل أيضا 6 أهداف.