متصدر في مسابقتين.. منتخب مصر لا يعرف الخسارة تحت قيادة العميد حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قاد حسام حسن منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، ولذلك عقب الفوز على موريتانيا بهدف دون رد.

وخلال القيادة الفنية للعميد، لم يعرف الفراعنة طعم الخسارة في المباريات الرسمية بتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية.

نتائج مباريات منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

1.فوز أمام بوركينا فاسو

2.تعادل إيجابي أمام غينيا بيساو

3.فوز بشباك نظيفة أمام الرأس الأخضر

4.فوز بشباك نظيفة أمام بوتسوانا

5.فوز بشباك نظيفة أمام موريتانيا

6.فوز بشباك نظيفة أمام موريتانيا

ويتصدر منتخب مصر تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط، بجانب تصدر المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية برصيد 12 نقطة.