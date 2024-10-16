شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه البنك الأهلى ودياً اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مساء اليوم الأربعاء مباراة ودية مع نظيره البنك الأهلى على ستاد جهاز الرياضة فى اطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يواجه الطلائع نظيره البنك الأهلى اليوم ثم يلاقى زد إف سى غداً الخميس، بينما يلاقى إنبى يوم 21 من أكتوبر الجاري.

وحرصت إدارة طلائع الجيش على عمل عزومة سمك وجمبري للاعبين والجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيونى في آخر يوم بمعسكر الفريق في الإسماعيلية.

وأشاد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش بالمستوى البدنى والفنى للاعبيه خلال معسكر الإسماعيلية، مؤكداً أن الأمور تسير على ما يرام لتقديم موسم متميز.

وانتظم فى المعسكر الصفقات الجديدة وهم الخماسى باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى.

وكان الطلائع قد نجح في تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.

وسجل طلائع الجيش 24 لاعباً فى قائمته الأولى باتحاد الكرة هم: "محمد شعبان وعمر رضوان وحسن مجدى وخالد سطوحى وعمرو طارق ومحمد دياب ومحمد فتح الله وأحمد متعب وفريد شوقى وعبد الرحمن زولا وعلى حمدى وحميد ماو وأحمد سمير وأحمد الشيخ ومحمد هانى وكريم طارق وموسى دياورا ومصطفى الخواجة وجودوين شيكا والسيد أبو أمنة وكريم حلاوة مع ثلاثى فريق 2003 خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن عبد العاطى".