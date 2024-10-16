شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواصل تدريباته استعدادا لكأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل منتخب مصر للكرة الشاطئية تدريباته بالغردقة، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري بمشاركة 8 منتخبات، حيث يستهل الفراعنة مشوارهم بمواجهة غانا السبت المقبل.

ووقع منتخب مصر للكرة الشاطئية فى المجموعة الأولى فى بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية التى ستقام فى مصر، بينما وقعت السنغال فى المجموعة الثانية، وجاء تصنيف المنتخبات كالتالى.. التصنيف الأول: المغرب وموزمبيق، التصنيف الثانى: تنزانيا ومالاوى، التصنيف الثالث: غانا وموريتانيا.

وجاءت المجموعة الأولى: مصر، المغرب، تنزانيا، غانا، بينما جاءت المجموعة الثانية :السنغال، موزمبيق، مالاوي، موريتانيا.

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد أبو سريع مدرباً عاما، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي، عباس حسانين المدلك، وائل طلال المنسق الإعلامي، مؤمن نبوى مدير إدارى وإسلام شاكر مسئول المهمات.