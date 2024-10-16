شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام سيراميكا بنصف نهائى بطولة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يحصل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على راحة من التدريبات اليوم الأربعاء قبل السفر للإمارات غداً الخميس لخوض منافسات بطولة السوبر المصري.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.



وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة غداً الخميس، حيث تقام الجمعة التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية السبت المقبل استعداداً لمباراتي نصف النهائي.



ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.



موعد مباراة الاهلى أمام سيراميكا في السوبر المصري



وفي النسخة المرتقبة، يلتقي يوم الأحد الموافق المقبل على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.



ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وسيراميكا بالسوبر المصري

من المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، و أون تايم سبورت بشكل حصري.