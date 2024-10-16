"مصلحة صلاح أولا".. حسام حسن يكشف سر استبعاده من مباراة موريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم السبب الرئيسي وراء استبعاد محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي من المشاركة في مباراة موريتانيا اليوم في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وقال العميد فى تصريحات عقب نهاية المباراة: "لم أرغب في المخاطرة بصلاح خاصة في هذا التوقيت الحساس، والحفاظ عليه أمر مهم لأنه لاعب ذو قيمة كبيرة".

وأضاف مدرب الفراعنة:" احترم تخوف صلاح والجهاز الطبي لليفربول من تجدد إصابته، خاصة في ظل طبيعة الملاعب بموريتانيا".

وتابع:"نسعى دائما للحفاظ على مصلحة وصحة اللاعبين بجانب التركيز أيضاً على جاهزيتهم وهذا ينطبق على الجميع".

وعن مباراة اليوم قال:"أشكر الجميع وبالأخص الشعب الموريتاني، وكذلك اللاعبين الذين قدموا كل ما لديهم رغم الظروف، وقدمنا مباراة جديدة أمام أقوي فريق في مجموعتنا".