هل يشارك داري في السوبر المصري؟ مصدر يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشري سارة، قبل خوض منافسات كأس السوبر المصري.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن داري شارك في التدريبات الجماعية والتقسيمة بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما اجتياز الفحص الطبي الذي أجراه تحت إشراف طبيب الفريق.

وأضاف المصدر أن داري لا يعاني من أي مشكلات طبية، مشيرًا إلى أنه أصبح جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي فى مواجهة سيراميكا المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري.