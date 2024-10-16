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الجوائز المالية لكأس السوبر المصري للأندية الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات النسخة الجديدة من بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال.

وتُقام منافسات بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال في أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويُشارك بالنسخة المقبلة من البطولة 4 أندية: الأهلي (بطل الدوري)، بيراميدز (بطل الكأس)، سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة) والزمالك (البطاقة الذهبية).

ومن المقرر أن يحصل الفائز بالبطولة على مبلغ 250 ألف دولار، فيما سيحصل الوصيف على 125 ألف دولار.

وعلى الجانب الآخر يحصل الفريق صاحب المركز الثالث على مبلغ 75 ألف دولار فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 50 ألف دولار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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