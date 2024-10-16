أحمد سليمان يفتح النار على أندية الشركات: "تشجع المنافسين"

ياسر رشاد - القاهرة - شن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا قويًا على أندية الشركات في الدوري المصري، بعد فشل مفاوضات التعاقد مع عدد من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.



وتحدث أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "أندية الشركات حالياً مشجعين لأندية منافسة، ده في نادي عشان يدينا لاعب طلع أعتذر للمنافس الأول عشان ميزعلوش، ونادي تاني طلبنا منه لعيبة رفض وقال مش هفرط في لعيبة".

وتابع: "دلوقتي هيبيع للمنافس ومش عارف يعالج الموضوع ازاي بعد ما قال مش هبيع".

وأكمل: "نادي زي بيراميدز تقؤله سلام عليكم يقؤلك مش بايع لعيبة تقؤله مساء الخير يقؤل مش هفرط في حد طب بتخلي لعيبة تحترف لاء بتبيع لاء أمال بتصرف كل ده منين وبتكسب إيه عاوزين رقابة مالية عشان نقدر نشوف أندية شعبية بتنافس".

وأضاف: "الكل بيدعي المظلومية حاليا بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي وكلام هنا وهناك وأزمات".

وتابع: "الزمالك مش بيدعي المظلومية.. مفيش فضيحه في تاريخ مصر أكبر من فضيحة الغاء هدف حسن شحاته في الأهلي وخسرنا بسبها الدوري دي وصمه عار".

وأتم: "الزمالك هيلعب بقميص اكبر قلعة رياضية في مصر؟ هو حط الجمله على تيشرت التدريبات وورق النادي الرسمي وقناه النادي والصفحات الرسمية واحنا شايفين نفسنا كده واحنا احرار".