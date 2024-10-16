شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستأنف تدريباته بعد راحة الـ 48 ساعة استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يعود اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة، تحت القيادة الفنية لأحمد عيد عبد الملك، إلى استئناف التدريبات عقب انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي منحها أحمد عيد للاعبين، عقب انتهاء المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد.

وشهدت المرحلة الأولى من إعداد الفريق المحلاوي لموسم 2024-2025، خوض الفريق 5 تجارب ودية شهدت مشاركة الصفقات الجديدة للوقوف على حقيقة مستواهم واندماجهم مع اللاعبين القدامى.

وكان غزل المحلة تعرض للهزيمة في الودية الأولى أمام سموحة بهدف نظيف، ثم خسر أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً بمدينة الإسماعيلية لمدة ثلاثة أيام، تخللها مباراة ودية أمام طلائع الجيش حيث فاز الطلائع بهدف نظيف، والتقى غزل المحلة مع البنك الأهلي ودياً بعد العودة إلى القاهرة حيث تعادل الفريقان بهدف لمثله، قبل أن يختتم المحلة سلسلة الوديات بمواجهة الجونة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

من ناحية أخرى، قام مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم بصرف مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.