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سيدات يد الأهلى أمام بطل أنجولا اليوم فى ربع نهائى أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 02:15 ص

يواجه  فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره بريميرو الأنجولي اليوم الأربعاء فى ربع نهائى بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب خلال الفترة من 10 و حتى 19 أكتوبر الجارى.

وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على  نظيره أوتوهو الكونغولى بنتيجة  35-27 فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية مساء الثلاثاء ليتأهل إلى دور الثمانية.

وحقق فريق سيدات يد الأهلى الفوز على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 33-20 فى أولى مواجهاته الجمعة الماضى.

وتضم قائمة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا كلًّا من:

نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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