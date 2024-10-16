شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى أمام بطل أنجولا اليوم فى ربع نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 16 أكتوبر 2024 02:15 ص
يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره بريميرو الأنجولي اليوم الأربعاء فى ربع نهائى بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب خلال الفترة من 10 و حتى 19 أكتوبر الجارى.
وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره أوتوهو الكونغولى بنتيجة 35-27 فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية مساء الثلاثاء ليتأهل إلى دور الثمانية.
وحقق فريق سيدات يد الأهلى الفوز على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 33-20 فى أولى مواجهاته الجمعة الماضى.
وتضم قائمة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا كلًّا من:
نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.
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