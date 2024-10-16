بلال: الأهلي لم يصعد مهاجم ناشئ منذ 10 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد بلال نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، ان مدربين الأندية في مصر لا تغامر في منح الفرصة للاعبين الشباب من قطاع الناشئين.

وقال عبر برنامج بوكس توبوكس الذي يبث على فضائية etc: "المدربين أصبحوا يعتمدوا على اللاعبين الجاهزين ولا يريدون تصعيد لاعبين ناشئين أو العمل مع اللاعبين لتطويرهم، وبدأ المدرب يعتمد على السهل فقط، ولا يمنح أي لاعب من قطاع الناشئين فرصة أو يصبر عليه.. أخر مهاجم خرج من قطاع ناشئين الأهلي كان عمرو جمال من عشر سنوات تقريبا".

وأضاف: "بعد تصعيد عمرو جمال لم يظهر لاعب ناشئ من الأهلي في مركز المهاجم، وتم التعاقد مع عدد كبير من المهاجمين الأجانب، والمدير الفني لا يدفع باللاعب الشاب وسط الكبار، بل يأتي بـ 7 لاعبين من القطاع مع 4 لاعبين بدلاء، ويتم اشراكهم في مباراة واحدة، ولذلك يظهرون بشكل غير جيد، مما يتسبب في رحيل بعضهم ومن ثم تألقهم في الخارج وظهورهم بشكل جيد".