حسين لبيب يتدخل لحل أزمة سيف جعفر وجوميز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مجلس الزمالك يبرئ نفسه من أزمة سيف جعفر ويؤكد أن المدير الفني هو من يرغب في الاستغناء عنه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حسين لبيب سوف يتدخل بعد السوبر لإعادة اللاعب للتدريبات الجماعية حال عدم رحيله".

في سياق متصل يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الأربعاء قبل السفر صباح الغد إلى الإمارات العربيه المتحده استعدادا لبطولة السوبر المصري حيث يلتقى الأحد المقبل مع بيراميدز فى نصف النهائي.

وأعلنت اللجنه المنظمه للبطوله أن مباراتى نصف النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع لن تتضمن وقت إضافى فى حال التعادل وسيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة لتحديد الفائز بينما سيلعب وقت إضافى فقط فى النهائي فى حال التعادل.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب صرف مكافآت الفوز بالسوبر الأفريقي للاعبين قبل السفر كنوع من التحفيز لهم وهو ماأكده الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ورئيس البعثه فى الجلسه التى عقدها مع جوزيه جوميز فى حضور عبد الواحد السيد أمس الأول..وتقرر أن تسافر البعثه على متن طائره خاصه فى العاشره صباح الغد بدلا من السفر فى السادسه مساءا.

فى الوقت الذى يواجه المدير الفنى البرتغالى جوميز مأزق فى القائمه المسافره بسبب الإصابات التى لحقت بالثنائى عماد دونجا لاعب خط الوسط والذى أصيب خلال تواجده فى معسكر المنتخب الوطني وتم استبعاده من السفر إلى موريتانيا ورغم قرار المدير الفنى بضم دونجا للقائمه المسافره إلا أن موقفه مازال غامضا حيث يستغرق علاجه من أسبوع إلى أسبوعين ويبحث جوميز عن البديل وأمامه عدة خيارات لم يستقر عليها حتى الآن مابين الثلاثى زياد كمال والناشئ محمد السيد ومحمد شحاته. كما يعانى عمر جابر من إجهاد فى العضله الخلفيه وتم استبعاده من المشاركه فى وديتى إيسترن كومبانى وزد اف سي ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه فى حال الوصول إلى نهائي البطوله ويفكر جوميز فى حال عدم جاهزيته إلى اشراك محمد شحاته فى هذا المركز كظهير أيمن. كما يخشى المدير الفنى أيضا من إجهاد الرباعى الدولى العائدين من المنتخب وهم محمد عواد حارس المرمى وناصر ماهر ومحمد شحاته وأحمد سيد زيزو..

ومن المقرر أن يعلن المدير الفني عن القائمه المسافره إلى الإمارات اليوم وهناك اتجاه لسفر ٢٥ لاعبا تحسبا لأى ظروف من بينهم الغينى جيفرسون كوستا الذى يلعب فى مركز قلب الدفاع نظرا للإصابه التى لحقت باللاعب مصطفى الزناري مؤخرا.

غضب فى القلعه البيضاء بسبب تصريحات "سويلم "

على صعيد أخر سادت حاله من الغضب الشديد داخل القلعه البيضاء وبين الجماهير على خلفية تصريحات ثروت سويلم عضو رابطة الأنديه والتى أكد خلالها أن الأهلى لايمكن أن يخسر بطولتين متتاليتين وأنه يتوقع خسارة الزمالك للسوبر المصري وهناك اتجاه لتقديم شكوي إلى الرابطه ضد سويلم خلال الساعات المقبله.