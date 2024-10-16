بولندا تتعادل مع كرواتيا في مباراة ماراثونية بدوري الامم الاوربية

ياسر رشاد - القاهرة - بعد مباراة مثيرة تعادل منتخبا بولندا وكرواتيا بثلاثة أهداف لكل منتخب في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الاولى لبطولة دوري الأمم الاوربية والتي جمعت المنتخبين على الملعب الوطني بمدينة وارسو البولندية .

تقدم منتخب بولندا بهدف في الدقيقة الخامسة عن طريق بيتور زيلينيسكي الا ان منتخب كرواتيا رد بثلاثة أهداف متتالية عن طريق بورنا سوسا في الدقيقة ٢١ ثم بيتار سوسيتش في الدقيقة ٢٤ والثالث عن طريق مارتن باتورينا في الدقيقة ٢٦ ونجح نيكولا زاليفسكي في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بولندا وينتهي الشوط الاول بتقدم كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين

في الشوط الثاني ضغط منتخب بولندا من اجل محاولة إنقاذ نقاط المباراة وبالفعل ينجح سيباستيان يمانسكي في تسجيل هدف التعادل الذي انتهت به أحداث المباراة .