المغرب تكتسح أفريقيا الوسطي برباعية في تصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب المغرب تحت قيادة مدربه وليد الركراكي، في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره منتخب افريقيا الوسطى ، بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس افريقيا لأمم 2025.

وافتتح المنتخب المغربي التسجيل، في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب إلياس بنصغير، معلنا عن أول أهداف المواجهة التي أقيمت على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، بعدها بأريع دقائق يعود بنصغير ويسجل الهدف الثاني للمنتخب المغربي.

واستهل المنتخب المغربي الشوط الثاني بتسجيل هدف ثالث عن طريق ضربة جزاء تحصل عليها اللاعب سفيان رحيمي في الدقيقة 48 بعد توغله في منطقة الجزاء، ليتولى يونس النصيري مهمة تنفيذها ويضعها ببراعة في يمين حارس افريقيا الوسطى

وجاء الهدف الرابع عن طريق اللاعب عبد الصمد الزلزولي بيمينية ساحرة في الدقيقة 65 بعد استغلاله لتمريرة متقنة من اللاعب سفيان رحيمي الذي تألق في هذه المباراة حيث تعد هذه المساهمة الثالثة له في هذه المباراة.



وضمن المغرب تأهله إلى أمم أفريقيا 2025، باعتباره البلد المستضيف، ولكنه يشارك في التصفيات من أجل الاحتكاك والتجربة، على أن تُلغى نتائجه ويتأهل فريق واحد فقط من مجموعته إلى البطولة المقرر إقامتها في ديسمبر 2025.



يذكر أن المنتخب المغربي دخل هذه المواجهة أمام افريقيا الوسطى بالتشكيل التالي: منير المحمدي- أشرف حكيمي-يوسف بلعمري-سفيان امرابط-نايف اكرد-عز الدين اوناحي- سفيان رحيمي- إلياس بنصغير- جمال حركاس-عبد الصمد الزلزولي-يوسف نصيري.